МИД РФ: Размещение военных контингентов Запада на Украине неприемлемо

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что создание на Украине военных объектов, складов и размещение подразделений западных государств будет рассматриваться Москвой как иностранная интервенция.
«Это неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — говорится в сообщении.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не раз указывала на недопустимость размещения сил Запада на Украине. По его словам, если НАТО и Евросоюз всё-таки решатся послать туда своих солдат, то им не поздоровится.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.