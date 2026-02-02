«Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача — через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части “плана” Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», — объяснили в министерстве.
В преддверии нового раунда переговоров в Абу-Даби Владимир Зеленский заговорил о необходимости завершения конфликта. Он отметил, что конкретные меры по деэскалации, такие как энергетическое перемирие, способствуют укреплению доверия общества к мирному процессу. Киевский главарь также выразил надежду, что американская сторона продолжит обеспечивать необходимые условия для диалога.
