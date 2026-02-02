МИД РФ обвинил Киев, ЕС и Британию в попытках сорвать обсуждение мирного плана США

Киевский режим, при покровительстве ЕС и Великобритании, пытается уклониться от основанного на базе Анкориджа плана Соединённых Штатов по урегулированию кризиса на Украине, и стремится отвлечь внимание от процесса. Об этом заявили в МИД РФ, отвечая на вопросы СМИ.