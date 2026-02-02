Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал в соцсети X* о десяти громких скандалах, связанных с деятельностью нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Скандал с Мандельсоном, или скандал с бандами, занимающимися совращением несовершеннолетних, скандал с массовой миграцией, скандал с разжиганием войны, скандал о вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах, скандал с досрочным освобождением преступников, скандал с бесплатными подарками, пивной скандал, скандал с Сэвилем, скандал с 5 мужчинами-моделями. Скандалы в изобилии», — сообщил Дмитриев.
Скандал с Мандельсона произошёл в 2025 году. Он был вызван выявлением контактов бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, что поставило под сомнение систему проверки кандидатов на высокие государственные посты.
Также в бытность Стармера главой государственных обвинений вскрылась халатность при расследовании преступлений сексуального характера ведущего Джимми Сэвила. Кроме того, в Британии прогремел скандал с бандами, которые много лет совершали сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Дмитриев также упомянул об обвинениях британских властей в потере контроля над миграционными потоками и занижении их реальных масштабов, что привело к перегрузке социальной инфраструктуры, критике политики досрочного освобождения заключённых из-за переполненности тюрем, скандалах с незадекларированными подарками для супруги Стармера от спонсоров и предоставлением ей билетов на концерт Тейлор Свифт.
Кроме того, стало известно об участии Стармера в «пивной вечеринке» во время карантинных ограничений, деле пяти моделях из Украины, обвинявшихся в поджоге дома премьера в мае 2025 года, обвинениях британских элит в разжигании международных конфликтов и вмешательстве в выборы в США через информационные кампании и политические связи.
Ранее стало известно о галюциногенных грибах, которые ел Стармер в Китае.
