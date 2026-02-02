В «файлах Эпштейна» нашли анкеты «Мисс Тольятти» и экс-члена комиссии МОК

Другой документ — анкета модели из Самары, обладательницы титула «Мисс Тольятти 2008», участницы шоу «Ты — супермодель 4» Анастасии Богушевской, проживавшей в Нью-Йорке в то время, когда она контактировала с Эпштейном. в резюме говорится, что на тот момент ей было 26 лет. В архиве также есть запись о бронировании билета на рейс из Нью-Йорка в Самару: письмо об этом финансисту отправила 10 ноября 2017 года его помощница Лесли Грофф. Данных о том, кто должен был лететь этим рейсом, нет.