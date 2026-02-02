МИД РФ поблагодарило ОАЭ за стремление содействовать урегулированию на Украине

«Признательны нашим партнёрам из ОАЭ за искреннее стремление содействовать урегулированию украинского кризиса. Через эту призму воспринимаем их участие в деятельности созданной по инициативе Бразилии и Китая на площадке ООН “Группы друзей мира на Украине”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кремле официально подтвердили журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.