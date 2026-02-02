Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ поблагодарило ОАЭ за стремление содействовать урегулированию на Украине

Россия высоко оценила посреднические усилия Объединённых Арабских Эмиратов в украинском кризисе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, отвечая на вопросы журналистов. В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна партнёрам из Абу-Даби за искреннее стремление помочь в урегулировании конфликта.

Источник: Life.ru

«Признательны нашим партнёрам из ОАЭ за искреннее стремление содействовать урегулированию украинского кризиса. Через эту призму воспринимаем их участие в деятельности созданной по инициативе Бразилии и Китая на площадке ООН “Группы друзей мира на Украине”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле официально подтвердили журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше