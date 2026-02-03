Чебан: правительство планирует закрыть 600 мэрий по всей Молдове

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В рамках административной реформы, которая должна пройти в Молдове в этом году, правительство Молдовы намерено закрыть 600 мэрий по всей стране. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
«Предполагается “объединить мэрии, сократив их количество с 898 до 300”. Это означает ликвидацию и закрытие 600 мэрий. После закрытия школ, университетов, больниц настала очередь мэрий быть “реформированными” — закрытыми», — заявил Чебан в ходе пресс-конференции в понедельник.
По его мнению, эти изменения приведут к тому, что многие малые населенные пункты просто исчезнут, а люди будут стремиться переехать в города или более крупные села, где останутся мэрии, школы, детские сады и больницы.
Проект реформы местного публичного управления в Молдове на сегодняшний день находится на стадии общественного обсуждения. Как заявили в правительстве, на этой неделе реформа будет обсуждаться со всеми парламентскими фракциями, а на следующей неделе — с внепарламентскими партиями. После этого, предположительно в марте будет представлена концепция реформы. Весной планируется проведение обсуждения проекта с гражданским обществом. Затем будет разработан законодательный пакет, который может быть представлен на рассмотрение в парламент уже этой осенью.