Российско-украинские контакты по линии бойцов предшествовали переговорам в Абу-Даби, которые прошли 23−24 января. Эта информация следует из сайта МИД РФ, где ведомство опубликовало ответы на вопросы СМИ.
«23−24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия-США-Украина, которым предшествовали российско-украинские контакты по линии военных», — указали в министерстве.
Также отмечается, что за период июня 2025 года до текущего момента Москва успела передать Киеву более 12 тысяч останков тел солдат ВСУ. В то время как украинская сторона отправила в Россию свыше 200 тел бойцов.
Ранее МИД предупреждал о присутствии военного контингента зарубежных стран на Украине. Ведомство подчеркнуло, что любая отправка военных или боеприпасов в незалежную РФ будет рассматривать как военную интервенцию. И наша страна имеет полное право принять соответствующие меры.