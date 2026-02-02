Лавров заявил о неприемлемости западных военных объектов на Украине

Размещение военных объектов стран Запада на территории Украины является неприемлемым для России. Об этом в понедельник, 2 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
— Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России, — отметил он.
По слова главы российского МИД, Россия пересмотрела свою переговорную позицию после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Лавров добавил, что соответствующие действия не помогают дипломатическому урегулированию конфликта, сказано на сайте Министерства.
Ранее министр заявил, что перемирие «хотя бы на 60 дней», которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, для российской стороны неприемлемо. Он отметил, что об этом многократно говорил Путин.
В январе зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. Он назвал такие инциденты «чрезвычайно опасными играми». По его словам, страны Европы и США постоянно провоцируют Россию на жесткие решение.