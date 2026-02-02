Лавров заявил о неприемлемости западных военных объектов на Украине

В январе зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. Он назвал такие инциденты «чрезвычайно опасными играми». По его словам, страны Европы и США постоянно провоцируют Россию на жесткие решение.