Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества на 2026−2030 годы

В ноябре 2025 года Россия и Мьянма провели совместные учения «Марумекс-2025» в Андаманском море. От России в учениях были задействованы фрегат «Маршал Шапошников», танкер «Борис Бутома» и корвет «Гремящий». От Мьянмы были представлены десантно-вертолётный корабль-док «Муттамма», подлодка «Минье Тхейн Кха Ту», корвет «Табиншветхи» и фрегат «Кьянситта».