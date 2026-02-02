Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества на 2026−2030 годы

2 февраля в Нейпьидо состоялась встреча заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова с министром обороны Мьянмы генералом Маунг Маунг Эйем. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.
По итогам встречи был подписан план российско-мьянманского военного взаимодействия на 2026−2030 годы.
В ноябре 2025 года Россия и Мьянма провели совместные учения «Марумекс-2025» в Андаманском море. От России в учениях были задействованы фрегат «Маршал Шапошников», танкер «Борис Бутома» и корвет «Гремящий». От Мьянмы были представлены десантно-вертолётный корабль-док «Муттамма», подлодка «Минье Тхейн Кха Ту», корвет «Табиншветхи» и фрегат «Кьянситта».