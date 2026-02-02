Алиев прибыл в Абу-Даби накануне трёхсторонних переговоров по Украине

Ранее эксперт по международным отношениям Сергей Латышев высказал скептическую оценку текущего раунда переговоров. По его словам, президент США Дональд Трамп установил Владимиру Зеленскому крайний срок для урегулирования конфликта — 15 мая. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир не наступит раньше ноября. Сам Латышев полагает, что нынешние консультации в Абу-Даби, несмотря на желание Вашингтона ускорить процесс, могут не привести к прорыву.