Трамп по просьбе Моди согласился снизить пошлины для Индии с 25% до 18%

«Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив её с 25% до 18%», — сказано в публикации.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба переживает период упадка. При этом он подтвердил, что Вашингтон ведёт переговоры с руководством республики. Американский президент добавил, что в результате этих обсуждений стороны смогут достичь взаимовыгодного соглашения. Эти слова указывают на возможные попытки администрации Трампа пересмотреть или скорректировать жёсткую политику в отношении Гаваны, которая десятилетиями держалась на санкциях и изоляции.
