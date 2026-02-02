Ричмонд
Трамп по просьбе Моди согласился снизить пошлины для Индии с 25% до 18%

Штаты снизят торговые пошлины для Индии по просьбе премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.

Источник: Life.ru

«Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив её с 25% до 18%», — сказано в публикации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба переживает период упадка. При этом он подтвердил, что Вашингтон ведёт переговоры с руководством республики. Американский президент добавил, что в результате этих обсуждений стороны смогут достичь взаимовыгодного соглашения. Эти слова указывают на возможные попытки администрации Трампа пересмотреть или скорректировать жёсткую политику в отношении Гаваны, которая десятилетиями держалась на санкциях и изоляции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

