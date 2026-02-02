Трамп по просьбе Моди согласился снизить пошлины для Индии с 25% до 18%

«Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив её с 25% до 18%», — сказано в публикации.