Россия передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военных с лета 2025 года

Россия и Украина продолжают гуманитарную работу по возвращению тел погибших военнослужащих. Как заявили в МИД РФ, с июня 2025 года украинской стороне было передано более 12 тысяч останков бойцов ВСУ. Об этом стало известно из ответов министерства на вопросы СМИ, поступившие к итоговой пресс-конференции главы дипломатии Сергея Лаврова.