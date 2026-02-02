Россия передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военных с лета 2025 года

«С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что российская и украинская стороны завершили взаимный гуманитарный обмен посылками для военнопленных. Данная операция была организована при активном посредничестве Международного комитета Красного Креста. Всего было передано по две тысячи посылок от каждой стороны.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.