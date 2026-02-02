Трамп утверждает, что Моди согласился не покупать российскую нефть

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее дал характеристику стилю президента США Дональда Трампа. По его словам, он, будучи бизнесменом по натуре, действует «нахрапом»: сначала запугивает оппонента, затем отступает, в итоге добиваясь согласия на половину своих изначальных условий. Медведев отметил, что такая тактика, по его мнению, довольно эффективна, в том числе в отношениях с европейскими странами, например, с Великобританией.