Трамп утверждает, что Моди согласился не покупать российскую нефть

«Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше [этого сырья] у США и, потенциально, Венесуэлы. Это поможет завершить войну на Украине», — говорится в посте.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее дал характеристику стилю президента США Дональда Трампа. По его словам, он, будучи бизнесменом по натуре, действует «нахрапом»: сначала запугивает оппонента, затем отступает, в итоге добиваясь согласия на половину своих изначальных условий. Медведев отметил, что такая тактика, по его мнению, довольно эффективна, в том числе в отношениях с европейскими странами, например, с Великобританией.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.