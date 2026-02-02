Трамп: Моди согласился прекратить закупки нефти из России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти.
«Он согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Президент США также рассказал, что одной из тем беседы с Моди стали перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Ранее источники сообщили, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries Ltd. возобновила закупку нефти у России для завода в штате Гуджарат.
Напомним, в декабре 2025 года президент Владимир Путин отметил, что Россия и Индия тесно взаимодействуют в продвижении идеи справедливого и многополярного мирового устройства.