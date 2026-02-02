В МИД РФ заявили, что напряжённость вокруг Гренландии не связана с Россией

Россия официально дистанцировалась от нарастающей напряжённости вокруг Гренландии. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что эта ситуация не имеет никакого отношения к Москве. В ответах на вопросы СМИ дипломаты подчеркнули, что поддерживают позицию Китая о неприемлемости любых попыток связать кризис с так называемой «активностью России и Китая». В МИД расценили такие заявления как надуманные и направленные на разжигание конфликта внутри НАТО.