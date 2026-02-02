В МИД РФ заявили, что напряжённость вокруг Гренландии не связана с Россией

«Исходим из того, что напряженность вокруг Гренландии никак не связана с нашей страной. В этом контексте солидарны с позицией КНР», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ряд европейских лидеров выражает обеспокоенность возможной сделкой по покупке Гренландии президентом США Дональдом Трампом. Они опасаются цепной реакции территориальных претензий. По их мнению, такой прецедент может спровоцировать желание США установить контроль и над другими европейскими территориями.
