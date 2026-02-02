Ричмонд
В МИД РФ заявили, что напряжённость вокруг Гренландии не связана с Россией

Россия официально дистанцировалась от нарастающей напряжённости вокруг Гренландии. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что эта ситуация не имеет никакого отношения к Москве. В ответах на вопросы СМИ дипломаты подчеркнули, что поддерживают позицию Китая о неприемлемости любых попыток связать кризис с так называемой «активностью России и Китая». В МИД расценили такие заявления как надуманные и направленные на разжигание конфликта внутри НАТО.

«Исходим из того, что напряженность вокруг Гренландии никак не связана с нашей страной. В этом контексте солидарны с позицией КНР», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ряд европейских лидеров выражает обеспокоенность возможной сделкой по покупке Гренландии президентом США Дональдом Трампом. Они опасаются цепной реакции территориальных претензий. По их мнению, такой прецедент может спровоцировать желание США установить контроль и над другими европейскими территориями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

