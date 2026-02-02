Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины

БРЮССЕЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник не достигли компромисса по механизму займа 90 миллиардов евро для Украины, продолжат обсуждение на неделе, сообщил РИА Новости европейский источник.
«Окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026−2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.