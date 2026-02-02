Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины

РИА Новости: постпреды ЕС не договорились по механизму займа €90 млрд для Киева.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник не достигли компромисса по механизму займа 90 миллиардов евро для Украины, продолжат обсуждение на неделе, сообщил РИА Новости европейский источник.

«Окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.

Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026−2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше