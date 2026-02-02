Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины

Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026−2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.