Неопознанный дрон упал на военную базу в Польше

Радиостанция ZET, ссылаясь на источники, сообщила, что неопознанный беспилотный летательный аппарат упал на территорию воинской части в городе Пшасныш на севере Польши.
Инцидент произошёл вечером 28 января на базе 2-го радиоэлектронного центра — специализированного подразделения, занимающегося радиоэлектронной разведкой и борьбой.
По данным издания, дежурная служба наблюдала за полётом дрона над объектом, но не смогла воспрепятствовать его приближению. Аппарат упал примерно в 70 метрах от склада вооружения.
После падения военнослужащие занесли дрон внутрь здания, что, по мнению источника ZET, стало грубым нарушением протоколов безопасности, так как устройство могло продолжать собирать данные даже после аварийной посадки.
«Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не трогать», — пояснил собеседник радиостанции.
По предварительным данным, БПЛА мог быть разведывательным, способным считывать информацию с электронных устройств через антенные поля.
В связи с инцидентом военная жандармерия Польши возбудила расследование по статье о нарушении правил воздушного движения, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее издание The Washington Post писало, что Польша оказалась не готова к современным военным конфликтам.