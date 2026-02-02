МИД РФ: Любые предложения по Украине требуют проверки на соответствие целям СВО

«В Киеве не оставляют надежды выставить Россию “виновной” в срыве переговорного процесса. Осознавая все это, мы продолжим высвечивать уловки и дипломатическое шулерство Киева и его спонсоров. Акцентируем: любые предложения требуют изучения на предмет их приемлемости для России, соответствия целям и задачам СВО», — отметили в дипведомстве.