МИД РФ: Любые предложения по Украине требуют проверки на соответствие целям СВО

МИД России заявил, что любые инициативы по урегулированию украинского кризиса нужно тщательно изучить. Важно понять, приемлемы ли они для России и соответствуют ли целям специальной военной операции. Такой ответ ведомство дало на вопросы СМИ.

Дипломаты напомнили, что 12 января Владимир Зеленский сообщил, что направил американцам очередные свои предложения.

«В Киеве не оставляют надежды выставить Россию “виновной” в срыве переговорного процесса. Осознавая все это, мы продолжим высвечивать уловки и дипломатическое шулерство Киева и его спонсоров. Акцентируем: любые предложения требуют изучения на предмет их приемлемости для России, соответствия целям и задачам СВО», — отметили в дипведомстве.

Ранее Зеленский поручил украинской делегации согласовать с представителями США детали документа о послевоенном восстановлении страны. Бывший комик подчеркнул необходимость глубокой проработки вопросов. Он поблагодарил представителей Дональда Трампа за конструктивную позицию на переговорах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

