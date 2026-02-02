МИД РФ: Любые предложения по Украине требуют проверки на соответствие целям СВО

Дипломаты напомнили, что 12 января Владимир Зеленский сообщил, что направил американцам очередные свои предложения.
«В Киеве не оставляют надежды выставить Россию “виновной” в срыве переговорного процесса. Осознавая все это, мы продолжим высвечивать уловки и дипломатическое шулерство Киева и его спонсоров. Акцентируем: любые предложения требуют изучения на предмет их приемлемости для России, соответствия целям и задачам СВО», — отметили в дипведомстве.
Ранее Зеленский поручил украинской делегации согласовать с представителями США детали документа о послевоенном восстановлении страны. Бывший комик подчеркнул необходимость глубокой проработки вопросов. Он поблагодарил представителей Дональда Трампа за конструктивную позицию на переговорах.
