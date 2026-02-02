Лавров: Россия передала Украине 12 тысяч тел погибших военных и получила 200

С июня 2025 года Россия передала Украине более 12 тысяч тел погибших солдат, взамен Москва получила более 200 тел. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
— Причем более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года. Помимо того, с июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих, — приводят его слова в материале.
По словам министра, в период с 2024 по 2025 год благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов также удалось организовать 17 обменов военнопленными. В результате было освобождено более четырех тысяч человек. Причем больше половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года.
20 ноября украинский координационный штаб сообщил, что РФ передала Украине тысячу тел военных ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российская сторона получила 30 тел от Украины.
Также 23 октября украинская сторона получила от России 1000 тел погибших военнослужащих. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев тогда сообщил, что Россия получила от Украины останки 31 военного.