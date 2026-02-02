«Признаки психзаболеваний»: Эпштейн собирал данные о здоровье Трампа

«Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров», — так было озаглавлено одно из писем для Эпштейна, которое есть в новых рассекреченных Минюстом США материалах.
Данное письмо стояло за авторством популярного норвежского дипломата и политика Терье Руд-Ларсена. Чиновник занимал пост в ООН. Также о способностях Трампа рассуждал директор регионального офиса по Ближнему Востоку и Северной Африке в Бахрейне Неджиб Фриджи.
Напомним, Трамп упомянут более 3000 раз в новых файлах Эпштейна 2026 года. Что говорят документы, как он отреагировал и угрожает ли это его президентству? Анализ после публикации 3,5 млн файлов — в материале Life.ru. Также в новых документах фигурируют основатель Space X Илон Маск, экс-президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.