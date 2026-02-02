Ричмонд
Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США

Трамп: Россия и Китай впечатлены военными операциями США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США.

«Мы отлично справились. Я поговорил с Китаем, он сказал: “Очень впечатляюще. Очень впечатляюще”. Я поговорил с (президентом России Владимиром — ред.) Путиным, он сказал: “Вау, это было нечто”. Этого мы и хотим. Нас должны уважать», — заявил Трамп в ходе программы The Dan Bongino Show, которую ведет бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино, говоря о военных успехах США.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму».

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет ещё хуже», и призвал «не дать этому случиться».

