Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США

«Мы отлично справились. Я поговорил с Китаем, он сказал: “Очень впечатляюще. Очень впечатляюще”. Я поговорил с (президентом России Владимиром — ред.) Путиным, он сказал: “Вау, это было нечто”. Этого мы и хотим. Нас должны уважать», — заявил Трамп в ходе программы The Dan Bongino Show, которую ведет бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино, говоря о военных успехах США.