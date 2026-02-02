Жители Киева готовы отдать земли ради достижения мира на Украине. Об этом говорится в результатах опроса киевского онлайн-сообщества «Фактум инфо».
Журналисты поинтересовались у киевлян, какое первое решение они бы приняли, если бы заняли должность президента Украины.
«Отдала бы землю, чтобы закончился конфликт», — рассказала одна из жительниц столицы.
Другая опрошенная призналась, что также хотела бы добиться мира и хорошей жизни для украинского народа. Также ряд опрошенных людей затрагивал темы повышения пенсий в стране, улучшения социальных условий и борьбы с коррупцией на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что по данным КМИС 52% опрошенных украинцев не приемлют предложение передать под контроль России территории Донбасса, причем даже в обмен на гарантии безопасности Запада.