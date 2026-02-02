Дипломаты обвинили немецкие власти в «одержимости реваншем» за прежние исторические поражения и в желании нанести России «стратегическое поражение». По мнению МИД, Берлин пытается предать забвению процесс исторического примирения между народами двух стран.
«Реваншистам следует исходить из того, что все иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооружённых сил России, как это неоднократно публично подчёркивалось руководством нашей страны. Попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов и с позиции силы изначально абсурдны и обречены на провал», — указывается в ответах дипломатического ведомства на вопросы СМИ.
Пока официальный Берлин придерживается линии безоговорочной поддержки Киева, в Германии звучат и иные мнения. Местные СМИ утверждают, что Европа столкнётся с серьёзными проблемами, если не начнёт учитывать стратегические интересы России. В частности, в немецкой прессе есть мнение, что странам ЕС необходимо отказаться от планов по принятию Украины в НАТО, признать существующие сферы влияния и работать над сдерживанием гонки вооружений. Авторы статьи считают, что без таких активных мер со стороны Европы любые текущие мирные переговоры лишь прервут конфликт, но не положат ему конец.
