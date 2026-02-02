Пока официальный Берлин придерживается линии безоговорочной поддержки Киева, в Германии звучат и иные мнения. Местные СМИ утверждают, что Европа столкнётся с серьёзными проблемами, если не начнёт учитывать стратегические интересы России. В частности, в немецкой прессе есть мнение, что странам ЕС необходимо отказаться от планов по принятию Украины в НАТО, признать существующие сферы влияния и работать над сдерживанием гонки вооружений. Авторы статьи считают, что без таких активных мер со стороны Европы любые текущие мирные переговоры лишь прервут конфликт, но не положат ему конец.