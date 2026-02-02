Ричмонд
Путин поручил правительству расширить доступ инвалидов к объектам туризма

Президент России поручил расширить беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к туристическим объектам.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин дал указание о расширении свободного доступа граждан с инвалидностью к туристическим достопримечательностям. Данное поручение последовало за встречей с волонтерами, принимавшими участие в Международном форуме гражданского участия #МыВместе, и было утверждено главой государства.

Список поручений был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Принять меры по распространению лучших проектов, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам туристской индустрии», — говорится в документе.

«Инклюзивный туристический маршрут — полноценный продукт, который создаётся годами. Такие проекты не могут развиваться вне системы — они требуют командной работы властей, бизнеса и профессиональных команд. Важно поддерживать организации и лидеров на местах и вовлекать предпринимателей, помогая им увидеть реальную аудиторию и потенциал инклюзивного туризма. Только при таком подходе доступные маршруты будут заметны и востребованы», — поделилась мнением директор АНО Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура» Светлана Нигматуллина, которая встречалась с президентом на форуме. Именно ее инициатива легла в основу поручения.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов сотрудничества с КНР.