Путин поручил правительству расширить доступ инвалидов к объектам туризма

«Инклюзивный туристический маршрут — полноценный продукт, который создаётся годами. Такие проекты не могут развиваться вне системы — они требуют командной работы властей, бизнеса и профессиональных команд. Важно поддерживать организации и лидеров на местах и вовлекать предпринимателей, помогая им увидеть реальную аудиторию и потенциал инклюзивного туризма. Только при таком подходе доступные маршруты будут заметны и востребованы», — поделилась мнением директор АНО Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура» Светлана Нигматуллина, которая встречалась с президентом на форуме. Именно ее инициатива легла в основу поручения.