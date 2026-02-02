Российская сторона никак не мешает жителям Японии посещать могилы своих предков на Курильских островах. С таким заявлением в понедельник, 2 февраля, выступили в российском Министерстве иностранных дел.
Все желающие могут на общих основаниях пересечь границу по российской визе.
— Единственной преградой для этого является позиция официального Токио, который многие годы фактически запрещает японским гражданам ездить на упомянутые острова, кроме как в безвизовом формате, тем самым политизируя данный вопрос, — говорится в ответах МИД.
До этого помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Помощник главы государства напомнил, что СССР вернул Курилы в 1945 году после освободительной миссии, а также подчеркнул, что в XX веке Япония неоднократно нарушала международное право, включая советско-японский договор о нейтралитете.
Китайские аналитики отметили любопытную реакцию России на скандал в Японии, связанный с вопросом принадлежности Курильских островов. Как сообщили авторы китайского издания Baijiahao, новый виток напряжения вызвал визит японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады на мыс Носаппу.