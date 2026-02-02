МИД РФ: Москва не препятствует посещению японцами могил предков на Курилах

До этого помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Помощник главы государства напомнил, что СССР вернул Курилы в 1945 году после освободительной миссии, а также подчеркнул, что в XX веке Япония неоднократно нарушала международное право, включая советско-японский договор о нейтралитете.