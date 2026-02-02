Суть дела Джеффри Эпштейна, почему о нем заговорили сейчас и все ли документы по делу опубликованы

СМИ известно, что Эпштейн владел частным домом в престижном районе Манхэттене и особняком в Палм-Бич, несколькими объектами недвижимости в других городах, а также частными островами Литтл-Сейнт-Джеймс и Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. В Палм-Бич финансиста нередко замечали в обществе молодых девушек, причем некоторые походили на подростков. В 2002 году это подтверждал даже Дональд Трамп, отмечая: «Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины так же, как и мне. И многие из них, как правило, молодые». Из-за дружбы с сильными мира сего Эпштейн регулярно становился героем журнала Vanity Fair и другого глянца США. Но только до первого обвинения.