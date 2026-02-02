Ричмонд
Российские военные помогли отбить атаку террористов на аэропорт в Нигере

МИД России осудил атаку боевиков на аэропорт в Нигере.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 29 января около 40 вооруженных боевиков совершили нападение на международный аэропорт Диори Хамани и 101-ю авиабазу Нигера, расположенные в столице Ниамее. В этом районе размещено оперативное командование Объединенных сил Сахельского союза.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*, действующая в регионе Сахаро-Сахеля.

Совместными усилиями российского Африканского корпуса и вооруженных сил Нигера нападение было успешно отражено. В результате операции уничтожено около 20 террористов, а также изъято оружие и оборудование, использованное при нападении.

Президент Нигера Абдурахман Чиани и министр обороны Салифу Моди лично посетили российских военных и выразили им благодарность за высокий профессионализм и оперативность действий.

Москва резко осудила данное нападение, отметив его сходство с атакой на аэропорт столицы Мали, произошедшей в сентябре 2024 года. По имеющимся данным, за подобными действиями стоят внешние силы, оказывающие террористам инструкторскую и техническую поддержку.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о продолжающихся террористических угрозах и действиях незаконных вооруженных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

