Зеленский продлил санкции против соратников Медведчука: под удар попали экс-нардеп и олигарх

Зеленский: Киев продлевает санкции против экс-нардепа Козака и олигарха Фирташа.

Источник: Комсомольская правда

На Украине продлили действие санкций в отношении бывшего депутата Рады Тараса Козака и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом оповестил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он напомнил, что экс-нардеп Тарас Козак связан с бывшим председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Кроме того, ограничения продлены для ряда компаний, связанных с неугодным Киеву лицом.

«Продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа», — подытожил Зеленский.

Он также ввел 10-летние санкции против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Ограничения включают 17 мер. Среди них блокировка активов, прекращение спортивных контактов и аннулирование официальных визитов.