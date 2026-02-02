Зеленский продлил санкции против соратников Медведчука: под удар попали экс-нардеп и олигарх

На Украине продлили действие санкций в отношении бывшего депутата Рады Тараса Козака и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом оповестил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он напомнил, что экс-нардеп Тарас Козак связан с бывшим председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Кроме того, ограничения продлены для ряда компаний, связанных с неугодным Киеву лицом.
«Продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа», — подытожил Зеленский.
Он также ввел 10-летние санкции против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Ограничения включают 17 мер. Среди них блокировка активов, прекращение спортивных контактов и аннулирование официальных визитов.