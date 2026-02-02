Лавров объяснил трансформацию системы международной безопасности: как складывается ситуация с ООН

Россия, как и прежде, выступает за укрепление многосторонней дипломатии при координирующей роли ООН. Однако Организация нуждается в реформировании. На это обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 2 февраля.
Министр иностранных дел пояснил, что структура не изжила себя. По его мнению, ООН может восстановить позиции через реформу для усиления глобального Юга.
«Система международной безопасности действительно переживает сегодня период глубокой трансформации. Это обусловлено двумя основными причинами: объективными процессами формирования полицентричного мироустройства и попытками подменить международное право “правом сильного”, — уточнил Сергей Лавров.
Глава МИД также осудил экономическое и силовое давление на Кубу. Это принципиальная позиция Москвы, сказано в сообщении Министерства.