Бесконтрольное ядерное оружие

С тех пор США последовательно уничтожали систему важнейших договоров, снижающих риск ядерной конфронтации, в том числе в результате ложных сигналов систем оповещения. Именно Трампа перестало устраивать соглашение об «открытом небе», позволявшее сторонам инспектировать территории друг друга авиацией. И вот теперь пришла очередь ДСНВ-III. На наше предложение продлить срок его действия еще на год в надежде выработать параметры нового договора Дональд Трамп отреагировал сдержанно: «Истечет, так истечет». Причин его реакции может быть несколько. Такой документ до промежуточных выборов в конгресс нельзя «продать» общественному мнению США, которое озабочено иными проблемами. То ли дело маленькие победоносные войны! Любые же соглашения с Россией соперники Трампа могут преподнести как уступку России, на которую надо оказывать давление.
Президент № 47 объявил, что благодаря его усилиям ядерная война не случится, а потому некуда спешить. Следует помнить и об американских планах строительства так называемого «Золотого купола», якобы непроницаемой противоракетной системы, реклама которой вносит значительную неопределенность в процесс выработки любого договора о контроле над ядерными вооружениями, базирующегося на паритете и возможности взаимного уничтожения. К тому же сейчас Трамп требует, чтобы к выработке нового договора по СНВ подключился и Китай, увеличивший свой ядерный арсенал. В то время как мы еще с 1980-х годов настаиваем на учете сил Франции и Британии. Но хочется верить в силу разума.