Бесконтрольное ядерное оружие

С тех пор США последовательно уничтожали систему важнейших договоров, снижающих риск ядерной конфронтации, в том числе в результате ложных сигналов систем оповещения. Именно Трампа перестало устраивать соглашение об «открытом небе», позволявшее сторонам инспектировать территории друг друга авиацией. И вот теперь пришла очередь ДСНВ-III. На наше предложение продлить срок его действия еще на год в надежде выработать параметры нового договора Дональд Трамп отреагировал сдержанно: «Истечет, так истечет». Причин его реакции может быть несколько. Такой документ до промежуточных выборов в конгресс нельзя «продать» общественному мнению США, которое озабочено иными проблемами. То ли дело маленькие победоносные войны! Любые же соглашения с Россией соперники Трампа могут преподнести как уступку России, на которую надо оказывать давление.