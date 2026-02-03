Курская область, 3 февраля.
Ещё 95 украинских боевиков ликвидировано на Сумщине. Часть из них закончили свой путь вблизи Курской области. БПЛА «Герань-2» нанесли удары по позициям ВСУ у Тернов и Ульяновки. Пострадали 103-я бригада Территориальной обороны и 156-я бригада ВСУ. Кроме того, в Конотопе атакованы железнодорожные составы с личным составом и техникой киевских боевиков.
Запорожская область, 3 февраля.
Штурмовые подразделения 36-й бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили Придорожное. Военный блогер Юрий Подоляка обращает внимание на то, что киевское командование сюда бросило штурмовиков, которые не заточены под оборонительные действия.
— Интересно, разбиты в Придорожном были не подразделения теробороны (которых обычно ставят в глухую оборону), а части элиты из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ. Который ранее был обескровлен в боях за Терноватое и теперь, за неимением других частей, ставший здесь в оборону, — рассказал Подоляка.
По его словам, оборона противника на этом участке может разрушиться и российские войска смогут выйти к Орехову. Военкор Александр Коц сделал свой прогноз о дальнейшем наступлении.
— Дальнейшее движение в сторону Риздвянки и Любицкого позволит перерезать трассу, соединяющую Орехов с Новониколаевкой. Плацдарм к западу от реки Гайчур продолжает расширяться, — объяснил Коц.
Военный журналист Павел Кукушкин считает, что для продвижения к Запорожью не обязательно выбивать ВСУ из Орехова. Бойцы группировки «Днепр» уже в 12 километрах от областного центра.
— Для того чтобы продвигаться к Запорожью, нам совсем необязательно сначала «взламывать» ореховскую группировку ВСУ Пусть они там думают и гадают — будем ли мы брать сначала Орехов, или развивать наступление параллельно. Сил у нас для этого хватает, — рассказал Кукушкин.
Донецкая Народная Республика, 3 февраля.
Армия России продолжает брать Константиновку в полуохват. Бои идут как на окраинах, так и внутри города. Авторы канала «Рыбарь» сообщают, что российские войска продвигаются к центру населённого пункта.
— Вместе с тем продолжается наступление в сторону металлургического завода, ВС РФ установили контроль над расположенным рядом с ним железнодорожным вокзалом, — говорится в публикации «Рыбаря».
При этом в западную часть Константиновки подразделения ВС РФ уже вошли.
— Где конкретно, как именно и в каком количестве, конечно, рассказано не будет, ибо враг внимательно читает любой военный контент. Однако дела у них в тылу, непосредственно в городе Константиновка и по логистическим путям в него, ухудшаются стремительно, — заявил военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Несмотря на провалы в обороне, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому половина украинцев готова продолжать боевые действия ради возвращения Донбасса. 40% допускают передачу региона под контроль России в обмен на гарантии безопасности.
— КМИС когда-то был солидной социологической организацией, которая давала данные, которые можно было использовать, сейчас мы видим формирующий опрос. Он должен дать возможность утверждать о «незламности» украинцев и о том, что они готовы продолжать боевые действия, — объяснил Life.ru доктор социологических наук Виктор Сапрыка.
При этом нельзя не сказать, что опрос был проведён по телефону и ответ, ввиду опасений украинцев, может быть получен такой, который нужен режиму Зеленского. Однако цифры, публикуемые украинскими исследователями, отличаются от тех, которые видят в европейских и американских структурах.
— Результаты должны показать, что на территории Украины всё хорошо, для западного потребителя и украинцы надеются на их помощь, — подытожил Сапрыка.
Уничтожение HIMARS: ответ ВС РФ за обстрелы Белгорода.
Российские войска уничтожили три установки РСЗО M142 HIMARS. Одна из установок была уничтожена у села Малая Ивановка в Харьковской области. Военкор Тимофей Ермаков отметил, что с помощью американских систем залпового огня наносились удары по Белгороду. При этом вместе с HIMARS могли быть уничтожены и специалисты из стран НАТО.
— Ущерб ВСУ нанесён очень чувствительный. Что до американских РСЗО, то зачастую эти системы сопровождают западные инструкторы. Потому большая вероятность, что высокоточным ударом наших ракетчиков были уничтожены и иностранные военные специалисты, — пишет военкор Евгений Поддубный.
Расчёт «Искандера» нанёс ракетный удар по позициям ЗРК С-300 в районе населённого пункта Вольнянск Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Переговоры по Украине: Зеленский ждёт встречи, РФ зовёт в Москву.
Глава киевского режима Зеленский утверждает, что договорился с США о гарантиях безопасности и в ближайшие дни ждёт возобновления мирных переговоров в трёхстороннем формате: Россия — Украина — США.
— Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединёнными Штатами готов. Ожидаем трёхсторонние встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг этой недели, — заявил Зеленский.
Накануне в интервью Český rozhlas Зеленский заявил, что без контакта с российским лидером не удастся решить территориальный вопрос. В Кремле напомнили, что Путин готов к встрече.
— Зеленский предлагает контакты. И Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остаётся нашей позицией, она достаточно последовательная, — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сам же Зеленский отказывается ехать в столицу России, хотя ему предоставляют гарантии неприкосновенности.