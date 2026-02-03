Трамп: Индия полностью прекратит покупать нефть у России

В этой связи Трамп уже в начале своего второго президентского срока потребовал от Нью-Дели прекратить импорт российских энергоносителей, но получил отказ. В результате в августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25%-ные пошлины на ввоз индийских товаров, а совокупный тариф для этой страны составил 50%. Однако, Индия не прекратила сотрудничество с Москвой. 4 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин в интервью каналу India Today указал, что поставки нефти «идут абсолютно ритмично».