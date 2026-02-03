Моди не захотел комментировать слова Трампа об отказе Индии от нефти из РФ

Глава индийского правительства Нарендра Моди оставил без комментариев заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы откажется от российской нефти в пользу поставок из Штатов и Венесуэлы.
Соответствующее заявление Трамп сделал в понедельник 2 февраля после телефонного разговора с Моди. Кроме того, Трамп объявил о снижении пошлин для Индии с 25 до 18 процентов.
Моди по итогам разговора подтвердил факт снижения американских пошлин для Индии и выразил благодарность Трампу за это решение, однако ничего не сказал о якобы предстоящих изменениях в сфере закупок энергоносителей.
В то же время Трамп опубликовал в социальной сети заявление о том, что Индия якобы намерена отказаться от нефти из РФ ради украинского урегулирования.
Также Трамп считает, что Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана.
Ранее сообщалось, что Индия сократила импорт российской нефти на 28%.