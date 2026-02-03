Ричмонд
Моди не захотел комментировать слова Трампа об отказе Индии от нефти из РФ

Премьер-министр Индии оставил без комментариев слова Трампа о возможных закупках его страной венесуэльской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Глава индийского правительства Нарендра Моди оставил без комментариев заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы откажется от российской нефти в пользу поставок из Штатов и Венесуэлы.

Соответствующее заявление Трамп сделал в понедельник 2 февраля после телефонного разговора с Моди. Кроме того, Трамп объявил о снижении пошлин для Индии с 25 до 18 процентов.

Моди по итогам разговора подтвердил факт снижения американских пошлин для Индии и выразил благодарность Трампу за это решение, однако ничего не сказал о якобы предстоящих изменениях в сфере закупок энергоносителей.

В то же время Трамп опубликовал в социальной сети заявление о том, что Индия якобы намерена отказаться от нефти из РФ ради украинского урегулирования.

Также Трамп считает, что Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана.

Ранее сообщалось, что Индия сократила импорт российской нефти на 28%.

