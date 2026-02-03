Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чехия ограничит передвижение российских дипломатов

Мера распространяется на не аккредитованных в стране сотрудников дипмиссий, сообщили в диппредставительстве РФ в Праге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Чехия ввела ограничения для передвижения не аккредитованных в стране сотрудников российских дипмиссий. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Праге.

«23 января посольство РФ получило ноту МИД Чехии с разъяснением нового порядка передвижения по стране в рамках общееэсовских ограничений. Оно касается не аккредитованных в Чехии сотрудников российских дипмиссий», — заявили в российском диппредставительстве.

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. С 25 января российские дипломаты и консульские сотрудники обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство — член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше