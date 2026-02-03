Чехия ограничит передвижение российских дипломатов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Чехия ввела ограничения для передвижения не аккредитованных в стране сотрудников российских дипмиссий. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Праге.
«23 января посольство РФ получило ноту МИД Чехии с разъяснением нового порядка передвижения по стране в рамках общееэсовских ограничений. Оно касается не аккредитованных в Чехии сотрудников российских дипмиссий», — заявили в российском диппредставительстве.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. С 25 января российские дипломаты и консульские сотрудники обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство — член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.