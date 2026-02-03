Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине

ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником — США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. «Затянули пояса» и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.