Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине

Трамп: ООН почти не участвует в урегулировании на Украине.

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине.

«ООН, как вы знаете, участвуют немного», — сказал Трамп в Белом доме, комментируя урегулирование на Украине и критикуя администрацию своего предшественника Джо Байдена за выделение средств Украине.

ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником — США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. «Затянули пояса» и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше