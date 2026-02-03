Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Хаменеи: Иран готов снизить уровень обогащения урана до 20%

Али Шамхани подчеркнул, что Тегеран пойдет на этот шаг при условии уступок со стороны Вашингтона.

Источник: Reuters

ТУНИС, 3 февраля. /ТАСС/. Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии уступок со стороны США. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

«Уровень обогащения в 60% можно сократить до 20%, если их [США] это беспокоит, но они должны заплатить за это», — сказал он. По словам Шамхани, Тегеран «придерживается фундаментальной идеи, что обогащение урана до 60% предназначено исключительно для противодействия заговорам врагов против него, во-первых, и, во-вторых, для подготовки к переговорам и диалогу».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше