Советник Хаменеи: Иран готов снизить уровень обогащения урана до 20%

ТУНИС, 3 февраля. /ТАСС/. Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии уступок со стороны США. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.
«Уровень обогащения в 60% можно сократить до 20%, если их [США] это беспокоит, но они должны заплатить за это», — сказал он. По словам Шамхани, Тегеран «придерживается фундаментальной идеи, что обогащение урана до 60% предназначено исключительно для противодействия заговорам врагов против него, во-первых, и, во-вторых, для подготовки к переговорам и диалогу».
