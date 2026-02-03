Ричмонд
США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами, заявил Трамп

Трамп: США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами.

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы сейчас ведём дела с руководством Кубы», — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.

