США в настоящее время ведут переговоры с кубинскими лидерами, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы сейчас ведём дела с руководством Кубы», — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
