НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, что позволяет Штатам зарабатывать, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Страны Европы платят нам за оружие. НАТО платит, мы отправляем туда (на Украину — ред.) ракеты, а они платят нам… Это не стоит нам и десяти центов, а мы еще и зарабатываем», — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
