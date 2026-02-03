Марочко: продвигаясь у Дробышева, ВС РФ начали наступление на Святогорск

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь сразу в двух направлениях на участке Яровая — Дробышево, начали наступление на Святогорск, Татьяновку и Пришиб Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие планомерно продвигаются небольшими темпами в северном и северо-западном направлениях на участке Яровая — Дробышево. По моей информации, уже идут бои за Светогорск, Татьяновку, Пришиб», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что российские бойцы продвигаются у этих населенных пунктов крайне аккуратно, поскольку военные ВСУ еще контролируют несколько стратегических высот. «Небольшие успехи у наших войск за истекшие сутки есть в районе населенного пункта Ставки на краснолиманском направлении», — добавил Марочко.
На участке Яровая — Дробышево, как подчеркнул Марочко, идет активная фаза боевых действий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что основные боевые действия на краснолиманском направлении сконцентрированы в районах населенных пунктов Дробышево и Яровая.