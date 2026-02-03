Ричмонд
Трамп анонсировал прибытие на Ближний Восток направляющихся к Ирану сил

Трамп: направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион.

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Направляющиеся к Ирану огромные силы США вскоре прибудут в регион, заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие… Они скоро будут там», — сказал Трамп в Белом доме.

Трамп ранее заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

