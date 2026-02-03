Ричмонд
Трамп уверен в том, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна

Трамп выразил уверенность в том, что к нему нет вопросов по делу Эпштейна.

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп после публикации минюстом США файлов по делу Джеффри Эпштейна выразил уверенность в том, что к нему нет никаких вопросов по делу покойного финансиста.

«По этому поводу возникает много вопросов, но ко мне они не имеют никакого отношения», — сообщил он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что никак не связан с преступлениями Эпштейна, а также выразил надежду на то, что демократы после публикации всех материалов по делу Эпштейна перестанут обвинять главу Белого дома в связях с финансистом.

