Трамп уверен в том, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп после публикации минюстом США файлов по делу Джеффри Эпштейна выразил уверенность в том, что к нему нет никаких вопросов по делу покойного финансиста.
«По этому поводу возникает много вопросов, но ко мне они не имеют никакого отношения», — сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп добавил, что никак не связан с преступлениями Эпштейна, а также выразил надежду на то, что демократы после публикации всех материалов по делу Эпштейна перестанут обвинять главу Белого дома в связях с финансистом.