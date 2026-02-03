Трамп заявил, что не может сообщить о дальнейших шагах в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сообщить о своих дальнейших шагах в отношении Ирана, так как это, по его мнению, было бы глупо.
«Я не могу сказать вам, что я собираюсь сделать… я бы хотел, чтобы удалось договориться (с Ираном — ред.). Я не знаю, получится ли это, но, если бы я знал, я бы вам не сказал. Это было бы очень глупо с моей стороны», — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме, отвечая на вопрос про Иран.
