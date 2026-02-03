Ричмонд
В США запаниковали после посадки российского самолёта Ил-76 на Кубе

Посадка российского военно-транспортного самолёта Ил-76 на кубинском военном аэродроме вызвала обеспокоенность среди американских официальных лиц и аналитиков. Как сообщает Fox News, самолёт приземлился на объекте Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Гаваны.

Источник: Life.ru

Телеканал отмечает, что эта же машина ранее выполняла рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда наблюдалось обострение напряжённости между Вашингтоном и Каракасом. В публикации подчёркивается, что точный характер груза, перевозимого самолётом в ходе последнего визита, остаётся неизвестным.

Напомним, Куба оказалась в сложной ситуации, став объектом пристального внимания президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее подписал документ, регламентирующий торговые против стран, которые поставляют Кубе нефть. Также на этом фоне в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за некой «угрозы» со стороны островного государства.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

