В США запаниковали после посадки российского самолёта Ил-76 на Кубе

Телеканал отмечает, что эта же машина ранее выполняла рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда наблюдалось обострение напряжённости между Вашингтоном и Каракасом. В публикации подчёркивается, что точный характер груза, перевозимого самолётом в ходе последнего визита, остаётся неизвестным.
Напомним, Куба оказалась в сложной ситуации, став объектом пристального внимания президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее подписал документ, регламентирующий торговые против стран, которые поставляют Кубе нефть. Также на этом фоне в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за некой «угрозы» со стороны островного государства.
