Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВЭФ встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях

Глава ВЭФ Бренде встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Бёрге Бренде на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна признал, что встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.

По данным NRK, из материалов американского минюста следует, что Бренде и Эпштейн общались и один раз обедали вместе.

«Я встречался с Эпштейном только в обстановке трех формальных обедов в Нью-Йорке в течение двух лет, на каждом из которых присутствовали предприниматели. Не зная о его криминальном прошлом. Я никогда не встречался с ним в других обстоятельствах», — написал Бренде в электронном письме телерадиокомпании NRK.

Он заявил, что с Эпштейном его познакомил бывший норвежский дипломат Терье Рёд-Ларсен.

«Я и представить себе не мог, что меня познакомят с бывшим сексуальным преступником. Разве я мог хотеть, чтобы меня представили кому-то подобному?» — отметил Бренде.

Президент ВЭФ также признал, что отправлял Эпштейну сообщения и электронные письма.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше