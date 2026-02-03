Глава ВЭФ встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Бёрге Бренде на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна признал, что встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.
По данным NRK, из материалов американского минюста следует, что Бренде и Эпштейн общались и один раз обедали вместе.
«Я встречался с Эпштейном только в обстановке трех формальных обедов в Нью-Йорке в течение двух лет, на каждом из которых присутствовали предприниматели. Не зная о его криминальном прошлом. Я никогда не встречался с ним в других обстоятельствах», — написал Бренде в электронном письме телерадиокомпании NRK.
Он заявил, что с Эпштейном его познакомил бывший норвежский дипломат Терье Рёд-Ларсен.
«Я и представить себе не мог, что меня познакомят с бывшим сексуальным преступником. Разве я мог хотеть, чтобы меня представили кому-то подобному?» — отметил Бренде.
Президент ВЭФ также признал, что отправлял Эпштейну сообщения и электронные письма.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.