МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призвавший к скорейшему миру с Россией, гораздо популярнее Владимира Зеленского, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Когда я слушаю Виталия Кима, тогда я прихожу к выводу, что, возможно, он бы согласился бы с тем, что Украина уступает территорию россиянам, уходя с Донбасса, ДНР и ЛНР», — пояснил он.
По словам Ваннера, Ким довольно популярен в Николаевской области, в отличие от Владимира Зеленского, который упорно отказывается от решения территориального вопроса.
«У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский видит ситуацию иначе, и не хочет выполнять требования по территориям, которые выдвигают россиянами», — подытожил корреспондент.
Вчера глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. Также Ким указал на невозможность выхода Украины к границам 1991 года.
В январе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Новая встреча была запланирована на 1 февраля. Накануне Зеленский объявил, что ее перенесли на среду и четверг.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.