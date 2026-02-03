Разработчик назвал дату пуска первой частной сверхлегкой российской ракеты

Он добавил, что если пуск пройдёт штатно, одного полёта будет достаточно, чтобы отработать все системы ракеты. Последующие пуски, которые компания также планирует в 2027 году, будут с коммерческой полезной нагрузкой. К этому времени, как надеются в компании, у Space Energy будут готовы собственные спутники в формате CubeSat.