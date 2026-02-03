Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по его делу.
«Во вложении — копия российского приглашения, которое мы использовали для визы Джеффри в Россию. Не мог бы Сергей помочь с новым письмом, чтобы мы смогли снова обновить российскую визу Джеффри?» — говорится в одном из писем, датированном 24 апреля 2018 года.
В ответном сообщении отправитель подтвердила, что запрос принят к исполнению, и поблагодарила адресата.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.