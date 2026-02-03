Ричмонд
Трамп отметил прогресс в работе по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что работа с Россией по урегулированию украинского конфликта продвигается «очень хорошо».

Источник: Life.ru

«Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией. Я впервые говорю об этом», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп добавил, что ООН тоже «немного вовлечена» в процесс урегулирования конфликта на Украине.

«Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — подвёл итог американский лидер Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Ранее американский президент заявлял, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке».По его словам, переговорный процесс достиг продвинутой стадии. Выступая в Белом доме при подписании новых указов, Трамп отметил — он считает достижение договорённостей возможным в ближайшее время.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

