Трамп отметил прогресс в работе по урегулированию конфликта на Украине

«Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией. Я впервые говорю об этом», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Трамп добавил, что ООН тоже «немного вовлечена» в процесс урегулирования конфликта на Украине.
«Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — подвёл итог американский лидер Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Ранее американский президент заявлял, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке».По его словам, переговорный процесс достиг продвинутой стадии. Выступая в Белом доме при подписании новых указов, Трамп отметил — он считает достижение договорённостей возможным в ближайшее время.
