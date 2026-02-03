Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным

Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря Маутхаузен и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги «85 дней в блоке смерти», в которой он описал время в плену, подготовку к побегу из Маутхаузена и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область, где прожил до 88 лет.