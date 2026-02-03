Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии

Посол Липаев: тезисы объединения Румынии и Молдавии активно продвигаются.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тезис о «закономерности» и «оправданности» объединения Румынии и Молдавии внедряется в общественное сознание в обеих странах, считает посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«В общественное сознание в обеих странах внедряется мысль, что румыны и молдаване единый, но разделенный народ (как немцы времен ФРГ и ГДР). Думаю, не надо пояснять, кто, по мнению Бухареста, их разделил. А коли так, то их воссоединение в составе Великой Румынии — процесс якобы закономерный и оправданный. Однако исторические реалии выглядят иначе», — заявил посол газете «Известия».

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше