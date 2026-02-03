Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии

«В общественное сознание в обеих странах внедряется мысль, что румыны и молдаване единый, но разделенный народ (как немцы времен ФРГ и ГДР). Думаю, не надо пояснять, кто, по мнению Бухареста, их разделил. А коли так, то их воссоединение в составе Великой Румынии — процесс якобы закономерный и оправданный. Однако исторические реалии выглядят иначе», — заявил посол газете «Известия».